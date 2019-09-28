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رياضة

أول نقطة.. التعادل السلبي يحسم نتيجة لقاء أسوان وإف سى مصر بالدوري الممتاز

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:04 م
اسوان
اسوان
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عمرو ابوبكر - رباب الهوارى
انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي أسوان واف سي مصر، بالتعادل السلبي على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز موسم 2019 /2020.

تبادل الفريقان الهجمات خلال الـ 45 دقيقة الاولى، ولكن لم يستطع أي منهما ان يسجل في شباك الآخر. 

نسبة الاستحواذ للفريقين كانت 50% لكل فريق خلال المباراة، وظهر الفريقان بأداء مميز وسعى كل فريق لتسجيل هدف للظهور بشكل مميز في الدوري الممتاز.

بهذا التعادل يحصل فريقا أسوان واف سي مصر النقطة الأولى لكلا منهما، في ثاني جولات الدوري الممتاز، ويحتل أسوان المركز الـ 11، ونادي مصر المركز الخامس عشر.
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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة نادي مصر وأسوان في الدوري الممتاز

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