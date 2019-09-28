أول نقطة.. التعادل السلبي يحسم نتيجة لقاء أسوان وإف سى مصر بالدوري الممتاز

انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي أسوان واف سي مصر، بالتعادل السلبي على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز موسم 2019 /2020.





تبادل الفريقان الهجمات خلال الـ 45 دقيقة الاولى، ولكن لم يستطع أي منهما ان يسجل في شباك الآخر.





نسبة الاستحواذ للفريقين كانت 50% لكل فريق خلال المباراة، وظهر الفريقان بأداء مميز وسعى كل فريق لتسجيل هدف للظهور بشكل مميز في الدوري الممتاز.



