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خبير اقتصادي: إنشاء أكبر منطقة طبية بالشرق الأوسط في العاصمة الإدارية .. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:02 م
العاصمة الادارية
العاصمة الادارية الجديدة
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عمرو ممدوح
قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن منظومة التحول الرقمي يمكن تحقيقها بسهولة في العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن العاصمة أيضا تساهم في تحقيق تطوير التعليم، حيث ستضم أكثر من 30 جامعة.

وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «on e» أن العاصمة الإدارية ستضم منطقة طبية هي الأكبر في الشرق الأوسط، وأفريقيا، مشيرا إلى أن العاصمة ستضم أيضا أوبرا ضخمة تليق بمصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يتم إحياء عاصمة مصر، واقتصادها، مشيرا إلى أن العاصمة الادارية تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا أن العامصة الادارية توفر فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة الاستيعابية لخدمة المواطنين.

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