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أخبار العالم

FBI تفضح علاقة ترامب بـ محام سيء السمعة.. وثائق

السبت 28/سبتمبر/2019 - 07:58 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رشا عبد الوهاب
نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" مئات الصفحات من وثائق روي كوهين، أحد محاميي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تكشف تفاصيل تورطه في دفع رشاوٍ. 

واكتسب كوهين سُمعة سيئة كمحامٍ شاب عندما عمل مع السيناتور جوزيف مكارثي في حملة تطهير أمريكا من "الرعب الأحمر" المتمثل في انتشار الشيوعية خلال الخمسينيات من القرن الماضي.

كما عمل مع عائلة "ترامب"، ودافع عنهم خلال مقاضاتهم بتهمة التمييز ضد طالبي تأجير منازل من السود. 

وعرف عن كوهين أيضًا دوره في محاكمة جواسيس الاتحاد السوفييتي يوليوس وإثيل روزنبرج حيث أُعدم الزوجان في عام 1953 بعد إدانتهما بالتآمر لنقل أسرار القنبلة الذرية إلى الاتحاد السوفييتي.

وتضمّنت تفاصيل الوثائق التي نشرتها FBI تفاصيل التحقيق مع محامي ترامب بتهم شهادة الزور والتآمر وإعاقة العدالة، وتتعلق القضية بدفعه 50 ألف جنيه أسترليني للمساعد الرئيسي للادعاء العام في مانهاتن لمنع توجيه الاتهام لمجموعة من النصابين عام 1959، وتمخضت القضية عن براءة كوهين، وذلك في أعقاب محاكمة جرت عام 1964. 

وفي وقت سابق، قال أقارب كوهين إن المحامي السابق لم يعلم ترامب فقط، بل عرفه على أشخاص صنعوا ترامب، وإنه منحه الأدوات، كل الأدوات التي جعلته ما هو عليه الآن. 

وفي حديثه عن ترامب في مقابلة مع فانيتي فير عام 1980 ، قال "كوهين": "دونالد يتصل بي من 15 إلى 20 مرة في اليوم.. يسأل دائما، ما هو وضع هذا ... وذاك؟".
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