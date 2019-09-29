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مرأة

كوب واحد من هذا المشروب يحمي من سرطان البروستاتا والرحم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
السرطان
السرطان
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لمياء الياسين
القهوة لها فوائد صحية أكثر مما كان ، إليك 5 حقائق قد لا تعرفها عن فوائد شرب القهوة .. إليك أبرز فوائد القهوة لصحتك وفقا لموقع "powerofpositivity".

1 مكافحة الالتهابات والسرطان 

عن طريق شرب المشروبات المفضلة لديك ، يمكنك الحصول على مضادات الأكسدة صحية بالمقارنة مع المشروبات مثل الشاي أو الكاكاو.

الفوائد الصحية لمضادات الأكسدة تشمل تجهيز الجسم لمكافحة الالتهابات . لذلك ، شرب كوب ، في اليوم يقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وتصلب الشرايين و تقليل مخاطر تلف الخلايا في الجسم.

وتحتوى القهوة على حمض أساسي يعرف باسم حمض الكلوروجينيك. الحمض هو أحد مضادات الأكسدة الهامة الأخرى التي تحمي الجسم من أمراض القلب والأوعية الدموية.

2 - تعزيز الذاكرة ..

الكافيين يمكن أن يعزز الذاكرة الخاصة بك على المدى القصير. يظهر البحث العلمي حول تأثير القهوة زيادة طفيفة في نشاط الدماغ ، وخاصة بعد دقائق قليلة من شرب القهوة.

عندما تشرب القهوة ، يذهب الكافيين إلى قسم الدماغ المسؤول عن الذاكرة قصيرة المدى. وفقًا لهذا البحث ، فإنه يعزز الذاكرة على المدى القصير ويعزز من حدة تركيزك. 

3 منع التدهور المعرفي..

كوب من القهوة يحمى من الزهايمر و يمنع ظهور أنواع أخرى من الخرف أيضًا.

4 - شرب القهوة مفيد لصحة قلبك

القهوة جيدة لصحة القلب. يشير المنتقدون للشرب إلى أنه يمكن أن يزيد معدل التنفس ونبضات القلب. ومع ذلك ، فإن المشروبات تحتوي على مضادات الأكسدة الأساسية التي تعتبر ضرورية لقوة جدران الشرايين.

على سبيل المثال ، هؤلاء الذين يتناولون القهوة يحصلون على العديد من الفوائد المضادة للالتهابات. لذلك ، بشكل عام ، القهوة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في نهاية المطاف. يساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق منع الأضرار الشريانية التي قد تحدث بسبب الالتهاب.

5 - شرب القهوة يمكن أن يساعد في الحد من أنواع معينة من السرطان
القهوة تحتوي على مادة البوليفينول الأساسية ، والمواد الكيميائية النباتية المضادة للأكسدة التي هي مضادة للسرطان. أظهر الأشخاص الذين يشربون القهوة مرة واحدة على الأقل يوميًا مخاطر أقل ومعدلات الإصابة بالسرطان.

على سبيل المثال ، الرجال الذين يشربون القهوة يقللون من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القهوة أيضا يقلل من خطر الاصابة بسرطان بطانة الرحم لدى النساء . تقلل مضادات الأكسدة من الالتهاب المسؤول عن ظهور بعض الأورام
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