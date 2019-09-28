Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. ريا أبي راشد ترقص على أغنية سقفه سقفه

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:04 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
Advertisements
مصطفى كرم
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مقطع فيديو للاغنية الختامية لمهرجان الجونة السينمائي "سقفه سقفه".

وظهرت ريا أبي راشد بالفيديو وهي تردد كلمات الاغنية مع نجوم الفن المشاركين بحفل ختام مهرجان الجونة ومن بين النجوم الفنانة حلا شيحة وشقيقتها هنا شيحة، شيرين رضا وتامر حبيب وأمينة خليل وتارا عماد وناردين فرج وعلا رشدي وأحمد داود ورجل الأعمال نجيب ساويرس ".

ولاقى مقطع الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور

صبا وهنا وأروى في مقدمة نجمات الجونة السينمائي حضورا للفعاليات.. صور

شاهد.. رقصة شيرين رضا مع تامر حبيب فى الشارع

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

شاهد الكواليس.. طيارة تهدي أغنية سقفة لـ الجونة السينمائي

أشيك فنان.. ساندى تسخر من إطلالتها في مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

القطار الأحمر لا يتوقف.. ليفربول يحقق 3 أرقام قياسية بعد الفوز على شيفيلد

أبرزهن يسرا وغادة عادل .. نجمات يتألقن باللون الاسود في ختام مهرجان الجونة

سيناريو كارثي.. الدولار بـ 40 جنيها في هذه الحالة.. فيديو

مفاجأة في قضية الطفلة جنة.. الكشف الطبى يثبت تعرض شقيقتها للتعذيب على يد جدتها

1500 جنيه للفعل الفاضح و3000 للرخصة.. تعرف على قيمة المخالفات بـ قانون المرور الجديد

جينراسيون يواصل التصعيد.. النادي السنغالي يشكو مراقب مباراة الزمالك لـ كاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية

4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من الكرش والأرداف.. الأول مفاجأة

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور