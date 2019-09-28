شاهد.. ريا أبي راشد ترقص على أغنية سقفه سقفه

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مقطع فيديو للاغنية الختامية لمهرجان الجونة السينمائي "سقفه سقفه".



وظهرت ريا أبي راشد بالفيديو وهي تردد كلمات الاغنية مع نجوم الفن المشاركين بحفل ختام مهرجان الجونة ومن بين النجوم الفنانة حلا شيحة وشقيقتها هنا شيحة، شيرين رضا وتامر حبيب وأمينة خليل وتارا عماد وناردين فرج وعلا رشدي وأحمد داود ورجل الأعمال نجيب ساويرس ".



ولاقى مقطع الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام.



يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم.

