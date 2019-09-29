خلال فعاليات الصين التجاري.. تعاون مصري آسيوي لتعظيم التجارة البينية.. السيارات والإلكترونيات.. أبرز الأنشطة



بدء فعاليات معرض الصين التجاري بمركز القاهرة للمؤتمرات

السفير الصيني يشيد بالأسواق المصرية.. ويؤكد: نتطلع لزيادة استثماراتنا لـ15 مليار دولار







بدأت فعاليات معرض الصين التجاري China Trade Fair، اليوم السبت، حتى 30 سبتمبر 2019، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات – مدينة نصر.



ويعد معرض الصين التجاري أكبر تجمع للمصانع الصينية خارج الصين، وينتظره رجال الأعمال والمستوردين وجميع المصنعين حول العالم سنويا، كما أنه يعتبر فرصة حصرية للمقابلة وجها لوجه مع أكثر من 400 مصنع من الصين.



وتتضمن القطاعات الصناعية المشاركة في المعرض قطع غيار وإكسسوارات سيارات وموتوسيكلات - مستلزمات البناء - كيماويات - أجهزة اتصال - الكترونيات استهلاكية (موبايل - باور بانك - شواحن - إكسسوارات) - كهرباء - أثاث - هدايا وألعاب - معدات وادوات - طب وصحة - أجهزة منزلية - منتجات منزلية - أجهزة صناعية - مستلزمات إضاءة – ماكينات وخطوط إنتاج - أجهزة طبية - معادن وفلزات - الطاقة الجديدة - التعبئة والتغليف - المطاط واللدائن - المنسوجات والملابس الجاهزة - زراعة وأغذية.



ويتيح المعرض مقابلة المصانع الصينية وجها لوجه بدون أي وسطاء والتعرف على الأسعار وطرق التعاقد.



ويتضمن معرض هذا العام عددًا من المنتجات من كبرى المصانع الصينية، والتي تخاطب كل مجالات المستهلك في مصر، وفق ما وصلت إليه أحدث التكنولوجيا في عالم الصناعة.



وكشف السفير الصيني الجديد بالقاهرة، لياو لى تشانج، سفير الصين الجديد لدى مصر، عن تطلع بلاده، لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، منوهًا بأن هناك اتجاه لرفع الاستثمارات الصينية في مصر من 7 مليارات دولار لـلضعف أي نحو 15 مليار دولار، مشيدًا بالأسواق المصرية واستقرارها.



وأضاف لياو لي، على هامش افتتاحه لفعاليات النسخة السادسة من المعرض الصيني المصري للتجارة والاستثمار «China Trade Fair»، أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات استثمارية لدعم المنتجات الصينية في الأسواق المصرية، منوهًا عن أن هناك اتجاها بالتنسيق مع الحكومة المصرية، لدعم المستثمرين الصينيين في مصر بمزيد من عوامل الجذب الاستثماري.



وكشف تشانج، عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الصينيين، لزيارة مصر والتطلع لمزيد من التعاون، مشيدا بالتقارب لمصري الصيني مؤخرًا.



وأشار إلى أن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمار الجاذب لشركات الاستثمار العالمية.



وأضاف أن المعرض يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية، لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركز لتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الأفريقي والشرق الأوسط.



وبحسب تصريحات، بينو بلاي، رئيس مجلس إدارة شركة مورينت الصينية، المتخصصة في تنظيم المعارض التجارية حول العالم، فإن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمار الجاذب لشركات الاستثمار العالمية.



وأضاف أن المعرض يهدف لدعم الاقتصاد المصري وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة، لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى استعراض التسهيلات الكثيرة التي أقرتها الحكومة للمستثمرين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.



يأتي المعرض الذي يقام في نسخته السادسة، ترجمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للصين، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام، يأتي مختلفًا حيث يضم أكثر من 300 تخصص صناعي متنوع في كافة القطاعات، كما يضم عددًا من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، حيث تمت مراعاة اختيار الشركات التي تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض يأتي فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصينية والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية.



ويضم المعرض ممثلين عن الحكومة الصينية والغرف التجارية والصناعية بالصين، ويُقام تحت رعاية وزارة الصناعة والسفارة الصينية بالقاهرة، ويهدف إلى تسهيل حركة التعاون والتجارة لنقل التكنولوجيا إلى مصر، ومد جسور التعاون بين مصر والصين بما يكفل تعظيم استفادة المستثمر المصري، وريادة المنتج المحلي عالميًا، وتشجيع رأس المال الأجنبى في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.



ويعد معرض «China Trade Fair» أحد أكبر المعارض الدولية المتخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، حيث يهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.



ويضم المعرض قطاعات «الملابس-الغزل والنسيج- الأدوات الصحية- الأجهزة الكهربائية- الأدوات المنزلية- مستلزمات البناء – الإلكترونيات- مستلزمات الإضاءة- العدد والآلات- خطوط الإنتاج – الطاقة المتجددة- المولدات الكهربائية والصناعات العذائية والمعدنية».

