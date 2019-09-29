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اقتصاد

المالية تبيع أجلي خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه..اليوم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تقترض وزارة المالية اليوم الأحد من البنوك مبلغ 18.75 مليار جنيه لتمويل فجوتها التمويلية، من خلال طرح أجلي 91 و 273 يوما.

عهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بعملية طرخ آجال وسندات الخزانة، إذ سيتم بيع أجل 91 يوما بـ9.25 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 9.5 مليار جنيه .

وتسعي وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين بـ 40.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة .

ومع طرح وزارة المالية لأجلي 91 و273 يوما بـ18.75 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين يومي الإثنين و الخميس بـ 21.5 مليار جنيه.
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