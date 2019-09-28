موسم البكاء على قميص خاشقجي.. قطر وتركيا تجهزان حملة إعلامية لتشويه سمعة السعودية.. تحركات منسقة بين حسابات وهمية على تويتر ومنظمات حقوقية.. محاولات للإيقاع بين الرياض وواشنطن

قطر تستثمر قضية خاشقجي للانتقام من المقاطعة العربية

الدوحة توظف حسابات وهمية لحشد مظاهرات أمام السفارات السعودية

السلطات الأمريكية تحقق في تمويلات قطرية مشبوهة لجامعات ومراكز أبحاث

أنقرة تضغط على واشنطن بورقة خاشقجي لتسليم فتح الله جولن



كلفت مقاطعة قطر من جانب دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الدوحة جهودًا مضنية لغسل سمعتها دوليًا وإنكار دعمها للإرهاب، وبالمقابل أطلقت قطر حملات إعلامية متتالية استهدفت دول المقاطعة، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية.



وبحسب موقع "ذا فري إيرانيان" الإيراني المعارض، فبعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، شنت قطر وتركيا حملة إعلامية منسقة، استهدفت تشويه سمعة السعودية، والربط بين جريمة قتل خاشقجي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في خطوة مفضوحة للانتقام من المقاطعة العربية لقطر.



وكشفت مصادر مطلعة للموقع عن ملامح خطة قطرية لاستغلال الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي، والتي توافق الثاني من أكتوبر المقبل، من خلال تحركات منسقة مع منابر إعلامية تستضيفها حليفتها قطر، وصحفيين منتفعين من تمويلات قطرية داخل الولايات المتحدة.



وأضاف الموقع أن قطر ستوظف حسابات وهمية على موقع "تويتر" تدعي أنها لمعارضين من دول المقاطعة العربية، وتم تخصيصها لخلق ضجة حول مسئولية السعودية عن مقتل خاشقجي طوال العام الماضي، وسيتم توظيفها للتنسيق وتوزيع الأدوار مع منظمات حقوقية واتحادات صحفية لتنظيم احتجاجات أمام القنصلية السعودية في إسطنبول والسفارات السعودية في عدة دول.



وقبل أشهر، فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا حول تمويلات قطرية مشبوهة لجامعات أمريكية تُقدر بمبلغ 1.4 مليار دولار، الغرض منها تجنيد جهود مراكز أبحاث تابعة لتلك الجامعات لترويج المواقف القطرية لدى دوائر صنع القرار الأمريكية، وغسل سمعة الدوحة من تهمة دعم الإرهاب التي توجهها إليها دول الرباعي العربي.



وتكشف المعلومات المتداولة عن التمويلات القطرية أن مبالغ بملايين الدولارات تم وسيتم توظيفها لاستثمار الذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي لتشويه سمعة خصوم قطر بالاعتماد على آلة إعلامية قوية.



وفي ديسمبر الماضي، كشف جيم هانسون، رئيس مركز الأبحاث والدراسات الأمنية الأمريكي، أن صحيفة واشنطن بوست وخاشقجي حاولا القيام بحملات دعائية ممنهجة مضادة للسعودية لصالح قطر.



وقال هانسون "تُظهر الرسائل النصية بين خاشقجي والمدير التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية، ماجي ميتشل سالم، أنها شكلت توجيها، في بعض الأحيان لأفكار الأعمدة التي قدمها الصحافي السعودي، الذي تعرض للقتل في أكتوبر الماضي، إلى صحيفة واشنطن بوست، وأن ماجي اقترحت موضوعات وقامت بصياغة المواد، ودفعته (خاشقجي) إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد الحكومة السعودية".



وقال مدير المركز إنه من المؤكد أن المقالات الافتتاحية، التي نُشرت في صحيفة واشنطن بوست ذات التأثير واسع النطاق في الولايات المتحدة، تعتبر أيضا محاولات لتغيير سياسة واشنطن ضد المملكة العربية السعودية ولمصلحة جماعة الإخوان، التي تدعمها قطر رغم إدراجها منظمة إرهابية في معظم دول الخليج والعالم العربي.



وشرح هانسون أن تركيا سيطرت على مصادر الأخبار وسرد الروايات عندما تصدرت واقعة مقتل خاشقجي العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمي، بينما قامت قطر بدور الدعم والتأكيد لتلك الحكايات. وكان لدى كل من تركيا وقطر شركاء متلهفون على ذلك في وسائل الإعلام الغربية.



وقام مركز الأبحاث والدراسات الأمنية بتعقب هذه الظاهرة في ورقته البحثية، بعنوان "قضية خاشقجي.. تحليل مضمون للعملية المعلوماتية"، والتي ذكرت أنه "رغم أن وسائل الإعلام الناطقة بالتركية قامت بالتعضيد والمساعدة في توجيه ودفع الروايات، وهو نفس ما قامت به وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، التي تسيطر عليها قطر الحليفة لتركيا، فقد كانت النوافذ الرئيسية التي استخدمتها المخابرات التركية لتنفيذ عملياتها هي وسائل الإعلام الغربية الرئيسية باللغة الإنجليزية".



وخلص المركز إلى أنه تم بذل جهود قوية لاستغلال الواقعة لإضعاف المملكة العربية السعودية بشكل عام ولإلحاق الضرر بعلاقتها مع الولايات المتحدة بشكل خاص.



وحذر هانسون من أن قطر أصبحت ذات تأثير خبيث على نحو متزايد في الشرق الأوسط، "وللأسف في جميع أنحاء العالم بالوقت الحاضر". ودعا الولايات المتحدة إلى الانتباه لبناء قطر تحالفات أكثر قوة مع عدد من الدول مثل روسيا وإيران وتركيا وبطرق تؤدي إلى نتائج تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.



وأوضح هانسون أن قطر وتركيا هما المستفيدتان من هذه الهجمات على المملكة العربية السعودية، "بل حاولتا تحويلها إلى مكاسب فعلية، حيث كان أردوغان جريئًا لدرجة أنه طلب من الولايات المتحدة أن تقوم بتسليمه فتح الله جولن، منافسه السياسي الرئيسي، الذي يقيم في الولايات المتحدة بمقتضى وثيقة إقامة خضراء. وإنه لمن من دواعي السخرية وإثارة الذهول في آن واحد أن يحاول أردوغان، باستخدام ورقة مقتل ناشط سعودي معارض، المساومة وطلب تسليم قادة المعارضة، الذين سيقوم بقتلهم على الأرجح. ومن جانبها، تضغط قطر من أجل وقف المقاطعة العربية الخليجية ضدها دون التزام على أرض الواقع بوقف تمويل الإرهاب ووضع حد للتحركات الخبيثة التي تؤدي إلى تفشيه".