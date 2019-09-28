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رياضة

الأولمبية المصرية تنظم ورشة عمل التوعية بالرياضيين

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:22 م
الأولمبية المصرية
الأولمبية المصرية تنظم ورشة
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منتصر الرفاعي
نظمت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم ورشة عمل التوعية للرياضيين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والتضامن الأولمبي.

أقيمت ورشة العمل اليوم 28 سبتمبر في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور 35 مشاركاً من اللاعبين والمدربين والإداريين.

حضر ورشة العمل الدكتور علاء جبر، نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام.

ألقى المحاضرات خلال ورشة العمل ثلاث محاضرين من اللجنة الأولمبية الدولية هم أنا جيلسك من كرواتيا ونادين دوانى من الأردن و طونى طراف من لبنان.

وفي نهاية ورشة العمل توجه الحاضرون لزيارة المتحف الأولمبي المتواجد بمقر اللجنة الأولمبية والذي يرصد تاريخ مشاركات مصر في الدورات الرياضية.
الأولمبية المصرية تنظم ورشة عمل التوعية بالرياضيين
الأولمبية المصرية تنظم ورشة عمل التوعية بالرياضيين
الأولمبية المصرية تنظم ورشة عمل التوعية بالرياضيين
الأولمبية المصرية تنظم ورشة عمل التوعية بالرياضيين
الأولمبية المصرية تنظم ورشة عمل التوعية بالرياضيين
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