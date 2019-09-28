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توك شو

جريمة مكتملة الأركان.. تحريض علني من الجزيرة على اغتيال الرئيس السيسي.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:45 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد القاضي
كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن اعتراف صريح من الإخوان حول اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن": «خلال الساعات الماضية، وضعنا أيدينا على اعتراف واضح وصريح من الإخوان من خلال قنوات محددة وشخصيات محددة تحض على اغتيال الرئيس السيسي».

وأضاف: «مذيع خرج في محطة فضائية يحض ويدعو إلى اغتيال الرئيس السيسي».

وأشار: «نحن مع حرية الرأي وحرية التعبير لكن لسنا مع حرية التحريض والقتل»، موضحًا: «ما فعله المذيع يحرك قضية مستعجلة في الجنائية الدولية ومجلس الأمن، وتخطر كل دول العالم بأن هذا المذيع والمحطة التي ظهر عليها يحرضان على القتل».

وطالب المحامين والمستشارين الدوليين في مصر بعمل قضية وشكوى دولية ضد هذه المحطة وضد المذيع، مؤكدًا: «لابد من التحرّك بشكل قانوني».

وعرض "الديهي"، فيديو للإرهابي "حمزة زوبع"، يقول فيه: «كل الطريق التي أمامنا تقول طريقك مسدود مسدود يا ولدي، هتروح فين، أجيب لك صورة السادات وهوة بيتقتل»، وعقب "الديهي"، قائلاً: «جريمة مكتملة الأركان، ودا حمادة زوبع لسان الإخوان في تركيا، بيوجه خطاباً للرئيس السيسي بيقوله طريقك مسدود وأنت مصيرك مثل السادات».
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