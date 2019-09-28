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تعليم

اعتماد برنامجين بـ دراسات الأزهر بـ تفهنا الأشراف من ضمان الجودة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:30 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
وجّه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر التهنئة، لكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف برئاسة الدكتورة نهلة متولى عميدة الكلية ، بمناسبة حصول برنامجي علم النفس والاجتماع على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، متمنيًا لهم دوام الريادة والنجاح.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن المخطط الاستراتيجي للجامعة يستهدف اعتماد جميع الكليات خلال الفترة المقبلة، معربا عن سعادته الغامرة باعتماد عدد من الكليات النظرية والعملية خلال الفترة الماضية، والذي يعد إضافة مهمة تضاف لرصيد الجامعة.

وأوضح أن الكليات الحاصلة على الجودة بالجامعة قد استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والبراء.

وأشار إلى أن هناك كليات أخرى بالجامعة تقترب من الوصول إلى المعدلات المطلوبة للجودة ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد.

وأكد أن الجامعة لا تدخر وسعًا في توفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية والوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة للتعليم والبحث العلمي في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر تشهد نهضة علمية غير مسبوقة في كافة المجالات، النظرية والعملية، حيث وصل إجمالي الكليات الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد (18) كلية، إضافة إلى اعتماد إجمالي (6 برامج) منها: (4) بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، و(2) بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، مما يعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة أكاديميًا واجتماعيا، كما أنه يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قدرة جامعة الأزهر على المنافسة العلمية، وذلك في إطار التطوير الذي يشهده الأزهر جامعا وجامعة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
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