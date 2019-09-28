أعلى دماغ فى الكوكب.. خالد الصاوي يرقص علي أغنية قمرين فى حفل عمرو دياب.. فيديو

نشر الفنان خالد الصاوي فيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي يرقص من احدي حفلات الفنان عمرو دياب.





وظهر خالد الصاوي بالفيديو وهي يرقص ب كت علي اغنية "قمرين " ل عمرو دياب وسط تواجد عدد كبير من الجماهير بالحفل.



ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "والله انت اللي قمرين" و "نجمي المفضل المحترم خالد الصاوي" و "انت سكر والله" و "اعلي دماغ في الكوكب".



وشارك الفنان خالد الصاوي في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري من اخراج مروان حامد وتأليف احمد مراد.