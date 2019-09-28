Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أعلى دماغ فى الكوكب.. خالد الصاوي يرقص علي أغنية قمرين فى حفل عمرو دياب.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:41 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
Advertisements
مصطفى كرم
نشر الفنان خالد الصاوي فيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهي يرقص من احدي حفلات الفنان عمرو دياب.


وظهر خالد الصاوي بالفيديو وهي يرقص ب كت علي اغنية "قمرين " ل عمرو دياب وسط تواجد عدد كبير من الجماهير بالحفل.

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "والله انت اللي قمرين" و "نجمي المفضل المحترم خالد الصاوي" و "انت سكر والله" و "اعلي دماغ في الكوكب".

وشارك الفنان خالد الصاوي في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري من اخراج مروان حامد وتأليف احمد مراد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الصاوي يكشف حقيقة الخلاف مع مروان حامد وأحمد مراد حول الفيل الأزرق.. شاهد

خالد الصاوي لــ جمهوره: إيه رأيكم في فيلم الفيل الأزرق 2

أكونت للهلس.. خالد الصاوي يدشن حسابا جديدا على إنستجرام

خالد الصاوي عن أحمد عز: كل بنات مصر بتكراش عليه

أنت مشكلة الدماغ دي فيها إيه.. خالد الصاوي يثير حيرة متابعيه بصورة جديدة

بفانلة حمالات.. خالد الصاوي يعلم جمهوره الاسبانية ومتابعون.. حصلك ايه ياعم خالد

ترشيحاتنا

عقوبة مالية مغلظة.. «صالح جمعة» حريف في الكرة والاستهتار

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة

بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية

يملكه نائب برلماني.. إسلام الشاطر رئيسا لجهاز الكرة بنادي بروسيا مصر

على أنغام متخافيش.. رقص حلا شيحة المثير للجدل فى حفل عمرو دياب ..فيديو

بـ فستان قصير.. هيفاء وهبي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سوستة خلفية... ناهد السباعى بإطلالة انثوية

4 مشروبات تحرق الدهون وتخلصك من الكرش والأرداف.. الأول مفاجأة

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور