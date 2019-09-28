الدوري الإنجليزي.. رياض محرز يتقدم مجددا لمانشستر سيتي أمام إيفرتون.. فيديو

أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك مضيفه إيفرتون ، في المباراة التي تجمع الفريقين ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.



سجل محرز الهدف في الدقيقة 72 ، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ، سددها ببراعة لتسكن شباك بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين لهدف.



يذكر أن البرازيلي جابريال خيسوس قد تقدم لفريقه مانشستر سيتي في الشوط الأول ، قبل أن يضيف الإيرلندي شيموس كولمان هدف التعادل .