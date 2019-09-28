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رياضة

الدوري الإنجليزي.. رياض محرز يتقدم مجددا لمانشستر سيتي أمام إيفرتون.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:15 م
رياض محرز
رياض محرز
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إسماعيل محمود
أضاف الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك مضيفه إيفرتون ، في المباراة التي تجمع الفريقين ، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل محرز الهدف في الدقيقة 72 ، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء ، سددها ببراعة لتسكن شباك بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين لهدف.

يذكر أن البرازيلي جابريال خيسوس قد تقدم لفريقه مانشستر سيتي في الشوط الأول ، قبل أن يضيف الإيرلندي شيموس كولمان هدف التعادل .
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