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فن

بعد الظهور في الجونة.. أسرار أول عمل بين أحمد السقا ومحمد هنيدي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:37 م
أحمد السقا ومحمد
أحمد السقا ومحمد هنيدي
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قسم الفن
كرمت إدارة مهرجان الجونة الفنان محمد هنيدي في حفل ختام دورته الثالثة، وسلمه الجائزة صديق عمرة منذ سنوات طويلة الفنان أحمد السقا وسط حضور كبير من الفناننن وصناع الافلام في معظم بلاد العالم، وقدم الثنائي الذهبي أكثر من عمل فني وأشهرها هو اول عمل جمع بينهما في عام 1998 وهو «صعيدي في الجامعة الامريكية»، ومن خلال هذا التقرير نعرض أسرار الفيلم.

كشف الفنان محمد هنيدي في لقاء تلفزيوني له، عن أسرار الفيلم، حيث قال إن طاقم العمل اشتري ملابس شخصيات الفيلم من وكالة البلح، وأضاف في الحديث أن الفنان شريف منير قام بتصوير الفيلم بكاميرا فيديو اثناء العرض الخاص.

فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية من بطولة محمد هنيدي وأحمد السقا وهاني رمزي وغادة عادل وطارق لطفي من إنتاج مدحت العدل وإخراج المخرج سعيد حامد، وندور قصة الفيلم حول طالب من الصعيد حصل علي منحة للدراسة في "الجامعة الامريكية"، ويتعرض للكثير من المواقف الكوميدية مع اصدقائه.
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