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برلمان

بعد قتل الطفلة جنة.. برلمانية تطالب بإنشاء جهاز تتبع الطفل بعد انفصال الوالدين

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:08 ص
الطفلة ووالدها
الطفلة ووالدها
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حسن رضوان
قالت عبلة الهواري عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها ستقوم بتقديم طلب إحاطة بشأن هذا الأمر إلى الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة لإنشاء مركز لمتابعة الاطفال بعد انفصال الأب والأم بدور الانعقاد المقبل.

أضافت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود ضمانات للطفل المحضون للتأكد من قدرة الحاضن على الحضانة من حيث الحماية والقدرة الاقتصادية بالاضافة إلى التأكد من حالة الطفل النفسية والجسدية ليكون هذا الجهاز تابع مباشرة لوزارة العدل ممثلة في الجهات المسؤولة أو وزارة الداخلية، أو إدارة حقوق الإنسان.

كما كشفت عبلة الهواري عضو لجنة الدستورية والتشريعية، عن أحداث جديدة بشأن قضية الطفلة جنة التي لقت مصرعها أثر إصابتها بالتعذيب الشديد في مناطق حساسة بجسدها من جانب جدتها بعد نقلها إلى المستشفى.

وأكدت النائبة أن الطفلة جنة عانت كثيرة من مضايقات من الذئب البشري (خالها) الذي تعمد التحرش بها واغتصابها أكثر من مرة وكانت الطفلة جنة تقاومة ولكن لا تستطيع البوح عن هذا العنف والقسوة بسبب تعذيب جدتها لها حتي لا تصرح لوالدها بذلك الأمر الفظيع.

يأتي ذلك بعد أن لفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب على يد جدتها فى المنصورة، أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة.

وظل والد الطفلة جنة محمد سمير متواجدا معها داخل المستشفى للاطمئنان عليها، وقال إنه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى وجنة بعد انفصاله عن والدتهما، حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه، مما أدى إلى انفصاله عن زوجته، وهو الأمر الذى أدى إلى استحالة الحياة بينهما.

فيما قالت شقيقة الطفلة جنة إن جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب الجدة لشقيقتها جنة، مؤكدة أن خالهما أيضا كان يقوم بمعاملتهما بقسوة ووالدتهما عاجزة عن الدفاع عنهما.

وألقت مباحث شربين القبض على شقيق والدة الطفلة "جنة" والمتهم الرئيسي في تعذيبها مع جدتها، مما أسفر عن وفاتها والذي هرب منذ اكتشاف الواقعة ويدعى رضا .ع .ا 13 عاما وتبين أنه قاصر.

كما ألقت المباحث القبض على الجد وشقيقى الأم الآخرين للتحقيق معهم فى واقعة تعذيب جنة والذى أدى لوفاتها.
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