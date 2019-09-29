ارتفاع أرصدة كمبيالات البنوك بالعملة الأجنبية لـ1.74 مليار جنيه يونيو الماضي

ارتفعت أرصدة الكمبيالات المخصومة بالعملة الأجنبية في نهاية العام المالي الماضي إلي 1.74 مليار جنيه مقابل 539 مليون جنيه في العام السابق له بفارق1.201 مليار جنيه، ومقارنة بـ 263 مليون جنيه في العام المالي 2017/2016 بفرق 1.48 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قطاع الصناعة وصلت أرصدة كمبيالاته لـ 530 مليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 282 مليون جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 62 مليونا في يونيو 2016.



وبلغت أرصدة قطاع الخدمات لـ 1.2 مليار حنيه مقابل 235 مليون جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ 172 مليون جنيه في يونيو 2017.



ووصلت أرصدة القطاعات غير الموزعة لـ 12 مليون جنيه بعد أن كانت 22 مليون جنيه في يونيو 2018 ومقارنة بـ6 ملايين جنيه في يونيو 2017.

