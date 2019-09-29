نائب المنصورة يعلق على قتل جنة ويطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

علق السيد حجازي عضو مجلس النواب ، ونائب دائرة المنصورة، على حادثة تعذيب الطفلة جنة علي يد جدتها في المنصورة مما أدى إلى توقف قلبها الصغير عن النبض داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها، معقبًا:" تعديل قانون الأحوال الشخصية وإصداره في اقرب وقت ضرورة قسوة".



وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الحوادث البشعة أن دلت على شئ فانها تدل علي عدم مراعاة الدقة في من يتولى حضانة الطفل بعد انفصال الأب والأم، حيث أن والد الطفلة الضحية جنة كفيف لا يقدر على متابعة ابنته الصغيرة بسبب عدم قدرته علي الرؤية وذلك يدفعنا إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وتضمنه نصوص تضمن حضانة الطفل الطرف القادر على حمايته.



وحذر عضو مجلس النواب، الشباب المقبل علي الزواج علي ضرورة أن يختار شريكة حياته بدقة لتجنب وجود أنفصال أو تشريد أو تعذيب للاطفال بعد عملية الزواج الغير مدروسة جيدًا.



يأتي ذلك بعد أن لفظت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب على يد جدتها فى المنصورة، أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة.



وظل والد الطفلة جنة محمد سمير متواجدا معها داخل المستشفى للاطمئنان عليها، وقال إنه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى وجنة بعد انفصاله عن والدتهما، حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه، مما أدى إلى انفصاله عن زوجته، وهو الأمر الذى أدى إلى استحالة الحياة بينهما.



فيما قالت شقيقة الطفلة جنة إن جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب الجدة لشقيقتها جنة، مؤكدة أن خالهما أيضا كان يقوم بمعاملتهما بقسوة ووالدتهما عاجزة عن الدفاع عنهما.



وألقت مباحث شربين القبض على شقيق والدة الطفلة "جنة" والمتهم الرئيسي في تعذيبها مع جدتها، مما أسفر عن وفاتها والذي هرب منذ اكتشاف الواقعة ويدعى رضا .ع .ا 13 عاما وتبين أنه قاصر.



كما ألقت المباحث القبض على الجد وشقيقى الأم الآخرين للتحقيق معهم فى واقعة تعذيب جنة والذى أدى لوفاتها.