102 حالة في أسبوعين .. كيف تتعامل بني سويف مع التعديات على أملاك الدولة ؟

واصلت محافظة بني سويف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد في جميع مراكز ومدن المحافظة، ويعد ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة .



نفذت المحافظة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري إزالة 102 حالة تعد "بالبناء المخالف" على مساحة 64 ألف و479 مترا من أراضي أملاك الدولة:بواقع 23 حالة تعد بمركز ببا على مساحة 45 ألف و500متر، و54 حالة تعد بمركز ناصر على مساحة 13 ألف و544 مترًا ، و25 حالة تعد بمركز بني سويف على مساحة 5 آلاف و435 مترًا.



كما شهدت تلك الفترة إزالة 32 حالة تعد على أراضي تابعة لولاية الإدارة العامة للصرف بمديرية الري ، والتي شملت : إزالة 25 حالة تعد بناحية أبودخان مجلس قروي طرشوب مركز ببا، وإزالة 2 حالة تعد بقرية اقفهص مركز الفشن، وإزالة 5 حالات تعد بقرى : باروط ، منشأة عاصم ، الشيخ هارون مركز بني سويف ، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعد نفذتها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بقرية كفر ناصر مركز ببا.