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تعليم

استمرار مهرجان "قادرين نعملها" بجامعة عين شمس حتى 8 أكتوبر

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
أعلنت جامعة عين شمس استمرار الفاعليات الثقافية و الفنية المختلفة حتى الثامن من أكتوبر المقبل ، ليكون بذلك مهرجان استقبال الطلاب بجامعة عين شمس قد استمر على مدار أسبوعين متتاليين في سابقة هي الأولي من نوعها.

يذكر أن جامعة عين شمس قد حرصت بمختلف قطاعاتها على تنظيم مهرجان استقبال و احتفالية كبرى مميزة من حيث الشكل و المضمون ، تحت شعار " قادرين نعملها " .

وتهدف الفاعليات المختلفة للمهرجان أن يجد كل طالب المجال الذي يستهويه حتى ينخرط منذ اليوم الأول في الحياة الجامعية و يتعرف على كافة الأنشطة التي من شأنها ثقل شخصيته و تحقيق التوازن المطلوب فيها من خلال الجمع بين الحياة الأكاديمية و الأنشطة بمختلف أنواعها.

أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس دعم إدارة الجامعة الكامل لمواهب الطلاب و أنشطتهم المختلفة فنيا و ثقافيا و علميا و رياضيا ، وأن الجامعة لن تدخر جهدا في توفير كافة سبل الدعم لأبنائها الطلاب .
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