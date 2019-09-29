غلق 43 منشأة طبية .. تعرف على إنجازات صحة بني سويف في أسبوع

واصلت مديرية الصحة ببني سويف، على استمرار تكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المركزية والعامة والخاصة والوحدات الصحية بالقرى.



وكذلك الرقابة الميدانية على مستوى الخدمة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمنشآت الطبية الخاصة، وتنفيذ جهود نوعية لتطوير مستوى الخدمة خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا،وكذا الرقابة على الأسواق لضبط السلع غير الصالحة حفاظا على صحة المواطنين وذلك برئاسة الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .



ففي مجالات الطب العلاجي والصيدلية، تم المرور على بعض المستشفيات المركزية" الرمد، ببا، الواسطى، الفشن ، ناصر" لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 125 حالة، بالإضافة إلى ترخيص عدد 9 منشآت طبية خاصة،فضلًا عن المرورعلى 225 منشأة طبية، والذي أسفر عن غلق عدد 43 منشأة طبية، وترخيص مركز طبي تخصصي،وفي جانب العلاج الطبيعي فقد تم البدء في عقد 4 ورش عمل بالتعاون مع كلية العلاج الطبيعي بجامعة بني سويف، والتي بدأت في سبتمبر الجاري وتنتهى نوفمبر المقبل ، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي لعام 2019/2020 بالتعاون مع إدارة التدريب ،فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 46 صيدلية عامة،و2 مستشفى حكومية ،2 وحدة صحية، 2 مخزن أدوية.



وفي مجال التمريض"العلاجي"تم المرور الصباحي والمسائي على عدد من المستشفيات المركزية والنوعية( الواسطى ، ببا، ناصر ، الحميات، الرمد) ، وتم عقد اجتماع مع مشرفات قسم الأطفال ومناقشة الملاحظات والاحتياجات المطلوبة لتحسين مستوى الأداء بالقسم ، فضلًا عن المرور المسائي على معظم المستشفيات، وفي مجال تمريض الرعاية الأساسية تم المرور على 12 وحدة صحية " ابشنا، الملاحية، طنسا، طوة، رعاية الطفل الفشن، الزيتون، الحرجة، الحمام، بهبشين الشيخ خطاب، النواميس" ، وتم التدريب على رأس العمل خلال المرور الصباحي على الأخطاء الموجودة في السجلات الطبية.



وفي مجال رعاية الأمومة والطفولة ،فقد تم الإعداد لمبادرة السمعيات وتدريب فريق التمريض على استخدام الأجهزة وتوفير شهادات فحص ما قبل الزواج ،وكروت فحص برنامج الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية،ومتابعة سير العمل ببرامج رعاية الأمومة والطفولة بالوحدات والمراكز الطبية .



وفي جانب إدارة الرعاية الأساسية فقد تم إعداد البيان الخاص بتردد الوحدات المركزية عن شهر أغسطس الماضي، والمرور على الوحدات الصحية بالإدارات وإعداد وإرسال البيان الأسبوعي للمراكز الحضرية الخاص بالسن المدرسي إلى وزارة الصحة، وتنفيذ نيابة الأطباء مايو 2019، والمرور على الحملة الخاصة بالكشف عن فيروس سي لدى الطلبة ، وبالنسبة لبرنامج رعاية غير القادرين فقد تم تعميمه على 150 وحدة صحية،حيث تم إنهاء إجراءات عدد 130 حالة للمرضى غير القادرين مابين (عمليات، أشعة، علاج، تحاليل) ،وذلك بالتعاون مع جمعية الشابات المسلمات .



كما قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على 157 منشأة متنوعة، وتم سحب 359 عينة، وإعدام 355 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية،وتحرير 169 محضرا، فيما تم استخراج 486 شهادة صحية ، والتوصية بإغلاق 4 من المنشآت الطبية ، فيما تم تنظيم 3 قوافل طبية بقرى الدير مركز إهناسيا والملاحية مركز ببا ، والتي تمكنت من الكشف عن 4000 حالة وتقديم العلاج للمواطنين بالمجان .



وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بتنظيم 21 ندوة تثقيفية للتوعية : النزلات المعوية ، سوء التغذية، الأنيميا ، السعال الديكي، سرطان الثدي، إلتهاب اللوزتين، التغذية السليمة، الإسهال الصيفي ، السعال الديكي، الديدان المعوية ،النظافة الشخصية ) ، فيما تم عمل 8 ندوات إعلامية عن موضوعات: الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة ، سرطان الثدي.