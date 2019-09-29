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برلمان

برلمانية تطالب بوضع حل جذري بشأن انتشار الكلاب الضالة بالشوارع

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:04 ص
انتشار الكلاب بالشارع
انتشار الكلاب بالشارع المصري
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حسن رضوان
أكدت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، على أنها ستقوم بتجديد تقديم طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزارة البيئة بشأن انتشار القطط والكلاب في الشارع المصري.

وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الشارع المصري يعاني من انتشار كبير للحيوانات الضالة من القطط والكلاب بجميع انحاء الجمهورية، وذلك يعرض سلامة المواطن المصري للخطر الشديد.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن الشارع المصري شهد العديد من حالات العض وانتشار التلوث والأمراض، في الفترة الاخيرة، موضحًا أنها ستقوم بتقديمه دور الانعقاد القادم حتى يكون هناك حل جذري لهذه المشكلة.
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