الروبوت البهلوان.. إنسان آلي يؤدي ألعاب الجمباز بمهارة.. فيديو

عرضت فضائية «الغد» فيديو مصور لإنسان آلي يؤدي حركات بهلوانية بمهارات لاعبي الجمباز المحترفين.



ويقف الروبوت على يديه، ويقفز برشاقة في الهواء، ويستدير بسرعة واحتراف، كما يؤدي العديد من الحركات الاستعراضية.



ويعود تصميم الروبوت إلى شركة بوستون ديناميكس الأمريكية، المتخصصة في تصميم روبوتات تحاكي الإنسان.

