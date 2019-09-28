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توك شو

خمورجي وحشاش.. أحمد موسى يشن هجوماً شرساً على الهارب محمد علي.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:43 م
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المقاول الهارب اللص محمد علي لا يعلم شيئاً عن الوطنية، مضيفًا:" إزاي يتكلم عن جيش مصر وده يعرف ايه عن مصر اصلا وعن الوطنية ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "ده عمل إيه عشان يتكلم عن الجيش ويدعمه الإخوان، ومحمد علي أصبح إمام الإخوان وتخيل لما يبقى إمام الإخوان خمورجي وحشاش".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هذا الهارب يتآمر على القوات المسلحة والدولة المصرية ويرغب في إسقاط الدولة المصرية وجماعة الإخوان الإرهابية تشيد بالهارب محمد علي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الشعب المصري أعطى درساً لجماعة الإخوان الإرهابية والخائن الهارب محمد علي، وده عيل فاشل وتافه".
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