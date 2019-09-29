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اقتصاد

الاثنين المقبل.. القاهرة تستضيف منتدى الأعمال المصري الكوري

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
مصر وكوريا
مصر وكوريا
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ولاء عبد الكريم
تنطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري ومجلس الأعمال للجانبين خلال الإثنين المقبل والمقرر استمراره على مدى 3 أيام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن استقبالها لوفد يضم 20 شركة كورية على هامش تلك الاجتماعات، لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة أن ممثلي تلك الشركات ستضم قطاعات صناعات السيارات والسفن والصناعات الإنشائية والتعليم والتدريب الفني والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات.

وستجري المناقشات لإمكانية تفعيل التعاون بين الجانب المصري والكوري الجنوبي مع دول القارة الأفريقية للاستفادة من خطة عمل الوزارة الحالية بالقارة الأفريقية، والتي ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة الأفريقية بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.
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