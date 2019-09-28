عزة مصطفى تكشف كواليس لقاء رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رجل الصناعة محمد أبو العينين.. فيديو

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، عن الحوار الذي دار بين تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه مع رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.





وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخري حتي فى حالة الحرب بين الدولتين.





وتابعت الإعلامية عزة مصطفى أن تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن أزمة سد النهضة تكمن فى إثيوبيا "دولة المنبع" وأن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض.



