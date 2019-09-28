بالحرير .. عائشة بن أحمد في إطلالة جذابة .. صور

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن احمد جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت عائشة بن احمد بإطلالة جذابة بإرتدائها تيشرت حرير باللون البنفسجي مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها للخلف.





ولم تتكلف عائشة بن بوضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت علي قيراطان بأذنيها.



ولقيت الصورة اعجاب وردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.



وكانت آخر مشاركات الفنانة عائشة بن احمد السينمائية فيلم "الفلوس" والمقرر عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.