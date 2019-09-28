رفاق محمد صلاح في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي ، حيث لعبت اليوم 8 مباريات ، كانت أهمها مباراتا ليفربول وشيفيلد يونايتد ، والتي انتهت بفوز رفاق المصري محمد صلاح بهدف نظيف ، ومانشستر سيتي وإيفرتون المنتهية بفوز السيتي 3-1.



ويعرض لكم صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم ، والذي يتصدره ليفربول منفردًا برصيد 21 نقطة:



المركز الأول: ليفربول برصيد 21 نقطة



المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة



المركز الثالث : ويست هام يونايتد برصيد 12 نقطة



المركز الرابع : توتنهام هوتسبير برصيد 11 نقطة



