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رياضة

رفاق محمد صلاح في الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:44 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي ، حيث لعبت اليوم 8 مباريات ، كانت أهمها مباراتا ليفربول وشيفيلد يونايتد ، والتي انتهت بفوز رفاق المصري محمد صلاح بهدف نظيف ، ومانشستر سيتي وإيفرتون المنتهية بفوز السيتي 3-1.

ويعرض لكم صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم ، والذي يتصدره ليفربول منفردًا برصيد 21 نقطة:

المركز الأول: ليفربول برصيد 21 نقطة

المركز الثاني : مانشستر سيتي برصيد 16 نقطة

المركز الثالث : ويست هام يونايتد برصيد 12 نقطة

المركز الرابع : توتنهام هوتسبير برصيد 11 نقطة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
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