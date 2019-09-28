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تعليم

بشرى لطلاب التعليم الفني بالغربية .. اعرف التفاصيل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:20 م
بشرى سارة لطلاب التعليم
بشرى سارة لطلاب التعليم الفني بالغربية
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احمد علي
وافق اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على النزول بالحد الأدنى لتنسيق قبول 5 مدارس يطبق عليها التعليم والتدريب المزدوج بالتعليم الفني بواقع 10 درجات في كل مدرسة .

تقرر النزول في المدارس الآتية: مدرسة المحلة الصناعية بنات مزدوج من 190 درجة إلى 180 درجة – مدرسة طنطا الصناعية بنات مزدوج من 190 درجة إلى 180 درجة – مدرسة الشين الصناعية بنات مزدوج من 180 درجة إلى 170 درجة – مدرسة المنشأة الصناعية بنات مزدوج من 190 درجة إلى 180 درجة – مدرسة الشهيد خالد دبور الصناعية بنين مزدوج من 180 درجة إلى 170 درجة.

في السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أن تخفيض درجات القبول بالمدارس السابقة لتحقيق التلائم بين رغبات الطلاب ونسب كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي متميز.
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