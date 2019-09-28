تعرف على الدرجات العلمية التي تقدمها جامعة الدلتا التكنولوجية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث جامعات تكنولوجية تبدأ عملها هذا العام وفي إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية، استطاعت أن توفر للطلاب الجدد بالثانوية العامة والشهادات الفنية بتنسيق 2019، 45 معهدا فنيا متوسطا حكوميا.





وافتتحت وزارة التعليم العالي الأسبوع الماضي الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، بينما تشهد غدا افتتاح جامعة بني سويف التكنولوجية والتي تعد الجامعات الاولى من نوعها التي تقدم قطاع التعليم الفني.





وأصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر.





وقالت الوزارة إنه بالنسبة لـلجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 يبلغ عددها 27 جامعة.



