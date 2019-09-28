الزعيم التركي فتح الله جولن: أردوغان يفرض الإسلام السياسي في تركيا.. فيديو

قال رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله جولن، إن أردوغان يفرض الإسلام السياسي في تركيا ويخلق نوعا من النزاعات والفوضى.



وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «المسيطرون على الحكم يتظاهرون بأنهم يحترمون قيم الشعب التركي ومبادئه الدينية والأخلاقية والتراثية والثقافية».



وأشار: «لقد قاموا بهدم القيم و استساغتها واستخدموا الشعارات الدينية والخطابات الإسلامية البراقة لضمان بقائهم في السلطة »، موضحا: «كنا ندعهم لفترة من الزمان، لقد جاء أردوغان إلي يستشيروني عندما بدأ في إطلاق مشروعه السياسي، وكنت أسمع أنه يصلي وأنه خريج ثانوية الأئمة والخطباء، وليس لديه مؤهل جامعي، وقدمت له آراء إيجابية، ونصحته ببعض النصائح».



وأوضح: «منذ وصول أردوغان للحكم اتخذ من الخدمة هدفا وبدأ في تقويض المؤسسات التربوية والتعليمية، وأغلق معاهد التحضير الجامعي والمدارس والجامعات الخاصة

