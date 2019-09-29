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اقتصاد

التخطيط: 6200 مشروع بنصف تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:11 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
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آية الجارحي
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، إن الحكومة نجحت خلال العام المالي الماضي في انهاء وتنفيذ 6200 مشروع باستثمارات اقتربت من الـنصف تريليون جنيه.

اضاف تقرير صادر عن الوزارة، أنه من بين تلك المشروعات نحو 32 مشروعا قوميا بتكلفة 54 مليار جنيه، والانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة "حياة كريمة" باستثمارات بلغت 944 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 34 مشروعا تنمويا بصعيد مصر باستثمارات كلية 222 مليون جنيه، بالاضافة للانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه
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