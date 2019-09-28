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ديني

خالد الجندي: وجود المجاعات والزنا والفواحش أيام الصحابة لا يقدح في عدلهم

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:25 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مجتمع المدينة المنورة من أكثر المجتمعات ظهرت به عينات النفاق، لاسيما أن المنافقين ظهروا بكثرة في هذا المجتمع.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه حدثت ظاهرة الإفك مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها، مشيرًا إلى أن وجود المجاعات والزنا والفواحش أيام الصحابة والتابعين في المدينة لا يقدح في عدلهم أو حتى تقواهم.

وتابع: أن المجاعات والغلاء والزنا والفواحش وجميع الكوارث المجتمعية لا يدين أي شخص ممن حكموا بلاد المسلمين ولا حتى مصر، مدللًا بقصة سيدنا يوسف -عليه السلام- حيث عاشت مصر 7 سنوات من القحط والجوع.



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