إعداد فيلم يسئ لـ مصر ويحرض على حمل السلاح.. وأحمد موسى يطالب الخارجية بالتدخل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مجموعة إرهابية في فرنسا قاموا بإنتاج فيلم ضد مصر، و يسيء للدولة المصرية والقوات المسلحة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" هذا الفيلم يحرض على استخدام السلاح في مواجهة الشعب المصري ويحرض على تنفيذ عمليات إرهابية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تلك المجموعة متواجدة في فرنسا، وتضم الإرهابي عصام ابو العدل الذي يعتبر واحدا من أكبر ممولي التنظيم الإرهابي في فرنسا، والإرهابي صبحي شاهين الذي يعمل ضد الدولة المصرية".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أطالب وزارة الخارجية وهيئة الاستعلامات وسفارة مصر في فرنسا بالتحرك للرد بشكل قانوني على هذا الفيلم".

