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مرأة

مع الجبنة القديمة والخيار.. طريقة عمل عيش الحلة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:35 م
طريقة عمل عيش الحلة
طريقة عمل عيش الحلة
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آية التيجي
تريدين تقديم العديد من الوصفات اللذيذة، والشهية لأطفال، وهم يذهبون إلى المدرسة، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل عيش الحلة، وهي احد الطرق المميزة، واللذيذة لتقديم العيش للأطفال، حيث يمكن وضع مختلف الحشوات بداخله، وإليكم طريقة عمل عيش الحالة بالتفصيل..

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطبخ: 50 دقيقة
تكفي: لـ 4 أفراد

ويمكن تقديم عيش الحلة للأطفال على الإفطار، أو بديلا للسندويتشات مع الوجبات المدرسية، وسوف ينال عيش الحلة أطفالك، وعائلتك بأكملها، وتعد هذه الوصفة احد الوصفات المصرية الريفية لتقديم العيش، والتي تعطي مذاقا مميزا للعيش،ومختلفة عن العيش الفينو العادي.

طريقة عمل عيش الحلة

مقادير عيش الحلة:

(العجينة)
4كوب دقيق
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خميرة دريم
ملعقة كبيرة سكر
ماء دافئ للعجن
زبدة لدهن الحلة

(للوجه)
سمسم
حبة البركة

طريقة عمل عيش الحلة:

1- نضع جميع المكونات معًا في العجان وننزل بالدقيق تدريجيًا حتى نحصل على عجينة ناعمة.
2- نتركها تختمر وندهن الحلة زبدة، ونضع فيها العجين بعد أن يختمر.
3- نصنع فتحات على الوجه بشكل طولي، ونضع السمسم وحبة البركة.
4- نخبز عيش الحلة في فرن ساخن لمدة من ٢٠-٣٠ دقيقة على درجة حرارة ١٨٠ .
5- يقدم عيش الحلة بجانب جبنة قديمة و شرائح خيار وطماطم.
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