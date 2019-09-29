التعليم تنظم مؤتمرا صحفيا لإطلاق حملة أولادنا الوطنية

تنظم اليوم الأحد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرًا صحفيا لإطلاق حملة "أولادنا" الوطنية لحماية الأطفال من العنف.



ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا المؤتمر ، ظهرًا بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بقاعة الاجتماعات الرئيسية ، وذلك بحضور عددا من قيادات وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية.



جدير بالذكر ، أن حملة أولادنا تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبدعم فني من يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2016.



وكانت المرحلة الأولى من الحملة تحت شعار "أولادنا بالهداوة نكبرهم والقساوة نكسرهم" والتي هدفت الى توعية الآباء والأمهات نحو وسائل التربية الايجابية، بدلًا من العنف.



وكانت المرحلة الثانية تحت شعار "أنا ضد التنمر" والتي تم إطلاقها في أبريل 2018، بهدف تسليط الضوء على العنف بين الأقران وتشجيع ثقافة الإبلاغ عن العنف من الأطفال أنفسهم والتي لاقت رواجًا واسعًا حيث استقبل خط نجدة الطفل 65 ألف مكالمة واستشارة خاصة بالتنمر في فترة إطلاق الحملة.