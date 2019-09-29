Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تنظم مؤتمرا صحفيا لإطلاق حملة أولادنا الوطنية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
Advertisements
ياســـمين بدوي
تنظم اليوم الأحد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مؤتمرًا صحفيا لإطلاق حملة "أولادنا" الوطنية لحماية الأطفال من العنف.

ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا المؤتمر ، ظهرًا بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة بقاعة الاجتماعات الرئيسية ، وذلك بحضور عددا من قيادات وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية.

جدير بالذكر ، أن حملة أولادنا تم اطلاقها تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبدعم فني من يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

وكانت المرحلة الأولى من الحملة تحت شعار "أولادنا بالهداوة نكبرهم والقساوة نكسرهم" والتي هدفت الى توعية الآباء والأمهات نحو وسائل التربية الايجابية، بدلًا من العنف.

وكانت المرحلة الثانية تحت شعار "أنا ضد التنمر" والتي تم إطلاقها في أبريل 2018، بهدف تسليط الضوء على العنف بين الأقران وتشجيع ثقافة الإبلاغ عن العنف من الأطفال أنفسهم والتي لاقت رواجًا واسعًا حيث استقبل خط نجدة الطفل 65 ألف مكالمة واستشارة خاصة بالتنمر في فترة إطلاق الحملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القومى للطفولة يناقش خطوات إطلاق المرحلة الثالثة من حملة أولادنا

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإسباني .. بعد تعادل ريال مدريد مع أتليتكو مدريد وفوز غرناطة

أبرزها الاغتصاب.. برلمانية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل جنة .. طفلة التعذيب بالدقهلية

وائل الإبراشي: وليد شرابي القيادي الإخواني سقط متلبسا بتجارة الآثار .. فيديو

طبيب نفسي يفجر مفاجأة عن جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية

أخبار الفن.. هجوم على حلا شيحة.. بلوكات أحلام وراغب علامة.. سارة نخلة ترد على سؤال هتقولي لربنا إيه

أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على كانو سبورت بـ رباعية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد