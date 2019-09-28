فتح الله جولن يوجه رسالة تحذير لـ أردوغان على الهواء.. فيديو

وجّه رجل الدين التركي المقيم في أمريكا، فتح الله جولن، رسالة لـ أردوغان على الهواء، قائلا: «أردوغان لا يستمع لأي شخص».





وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «أردوغان لديه أحكام مسبقة عننا، ويتهمنا بالإرهاب، ويتهمني شخصيا بأنني رأس الإرهاب، وقد أصدروا ضدي أحكاما متعددة بالمؤبد».



