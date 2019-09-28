فتح الله جولن يوجه رسالة تحذير لـ أردوغان على الهواء.. فيديو

وجّه رجل الدين التركي المقيم في أمريكا، فتح الله جولن، رسالة لـ أردوغان على الهواء، قائلا: «أردوغان لا يستمع لأي شخص».
وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «أردوغان لديه أحكام مسبقة عننا، ويتهمنا بالإرهاب، ويتهمني شخصيا بأنني رأس الإرهاب، وقد أصدروا ضدي أحكاما متعددة بالمؤبد».
وتابع : «يمكن للبلدان الديمقراطية والدول الغربية ودول العالم الإسلامي أن تتخذ تجاهه موقفا موحدا للضغط عليه لكي يتراجع عن استبداده، وأعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لكي تتوقف الفوضي والاضطرابات التي تشهدها تركيا حاليا».