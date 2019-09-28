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رياضة

الهولندية سيفان حسن تنال ذهبية سباق عشرة آلاف متر بعد صحوة متأخرة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:03 م
صدى البلد
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رويترز
قدمت سيفان حسن أداء مذهلا في اللفة الأخيرة لتفوز بسباق 10 الاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم السبت وهو السباق الذي بدأت في المشاركة فيه هذا الموسم.

وتفوقت العداءة الهولندية، التي تشارك في السباق للمرة الثانية، على الاثيوبية ليتيسنبت جيدي قبل بداية اللفة الأخيرة لتنطلق بعيدا وتفوز محققة أفضل زمن هذا الموسم وبلغ 30 دقيقة و17.63 ثانية.

وحلت جيدي في المركز الثاني بينما جاءت الكينية اجنيس تيروب ثالثة.

واستمتعت جيدي وبقية العداءات الاثيوبيات بالعدد الصغير ولكن القوي التأثير لجماهيرهن في المدرجات بينما كانت الالاف من المقاعد خالية.

وستشارك حسن، التي انتقلت إلى هولندا عقب مغادرتها إثيوبيا كلاجئة عندما كانت تبلغ من العمر 15 عاما، في سباقي خمسة الاف متر و1500 متر في وقت لاحق اليوم.
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