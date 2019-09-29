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بين الناس

إنقذوه من الموت.. أب يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه ابنه على نفقة الدولة.. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:09 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أيمن عبد الحميد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة التدخل لعلاج ابنه أحمد 8 سنوات وإنقاذه من الموت بعد تدهور حالته.

وقال فى رسالته: تم دخول ابنى لأحد المستشفيات بسبب معاناته من التسمم فى الدم ولكنه أصيب بجلطة فى ساقه بسبب العلاج الخاطئ أدت لتدهور حالته بشكل كامل.

وأضاف: ابنى له عام كامل فى المستشفى يتألم ولا يوجد من يتدخل لتخفيف آلامه وإنقاذ حياته والأطباء يؤكدون أن حالته خطرة ويجب نقله لمستشفى مجهز بإمكانات حديثة لعلاجه ولا أملك أموالا لذلك.

للتواصل مع الحالة: 01022061369

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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