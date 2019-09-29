إنقذوه من الموت.. أب يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه ابنه على نفقة الدولة.. صور

ناشد المواطن أيمن عبد الحميد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة التدخل لعلاج ابنه أحمد 8 سنوات وإنقاذه من الموت بعد تدهور حالته.



وقال فى رسالته: تم دخول ابنى لأحد المستشفيات بسبب معاناته من التسمم فى الدم ولكنه أصيب بجلطة فى ساقه بسبب العلاج الخاطئ أدت لتدهور حالته بشكل كامل.



وأضاف: ابنى له عام كامل فى المستشفى يتألم ولا يوجد من يتدخل لتخفيف آلامه وإنقاذ حياته والأطباء يؤكدون أن حالته خطرة ويجب نقله لمستشفى مجهز بإمكانات حديثة لعلاجه ولا أملك أموالا لذلك.



للتواصل مع الحالة: 01022061369



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