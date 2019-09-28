هنا نصلي معا.. تفاصيل برنامج أكبر ملتقى لتسامح الأديان بسانت كاترين 10 أكتوبر القادم

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن افتتاح متحف وشاليه الزعيم الراحل محمد انور السادات بوادي الراحة بسانت كاترين بعد صيانته خلال ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، تحت عنوان "هنا نصلي معا"، والذي يقام خلال الفترة من ١٠ إلى١٢أكتوبر الحالي.



جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي للملتقى اليوم ، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والآثار، والشباب والرياضة والهجرة ، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.



ورحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،بالحضور وأعلن أن الملتقى تحت رعاية" رئيس الجمهورية" واشار ان المؤتمر يهدف إلى ارسال رسالة سلام للعالم نقول فيها تسامح وكلنا نعيش سويا على الأرض المقدسه الدين لله والوطن للجميع وقال " سوف نصلي يوم ١١ أكتوبر في مدينة سانت كاترين وإرسال رسالة سلام لجميع الدول المحبة للسلام وإرسال رساله ثانيه هذه هي سيناء هنا الأمن والأمان .



وقد قامت المحافظة بتطوير المدينة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه على مدى ثلاثة أشهر وسوف يتم وضع حجر أساس مسجد بالمدينة وإفتتاح استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بالتعاون مع وزاره الثقافة وإفتتاح ملاعب كره قدم بالتعاون مع وزاره الشباب وقامت مؤسسة الرئاسة بتكليف وزاره السياحة بتنظيم الملتقى هذا الملتقى سوف يكون ملتقى دولي عالمي لإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لتسامح الأديان وسوف تقوم وزاره الاثاره بمشاركة ٤٠ سفير من دول العالم للمشاركة في الملتقى.



كما أشار لمشاركة هيئة الاستعلامات بحضور ممثلين من وكالات الأنباء العالمية لتغطية أحداث الملتقى ودعوة كبار الكتاب والمثقفين لحضور الملتقى، وقدم المحافظ الشكر لجميع من ساهم في تنظيم الملتقى باسم مصر.



أعرب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ونائب عن رئيس الوزراء في كلمته، أن الملتقى هذا العام قد انتقل من المحلية إلى العالمية، من حيث استقبال الشخصيات الدينية المختلفة على مستوى العالم لحضور الملتقى، بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام في الملتقى، والتي سيعمل فيها الملتقى على إرساء فكرة ترسيخ التسامح الديني الذي لا بد وأن تبدأ دائما وأبدًا من مصر بلد التقاء الأديان، والتي ما تزال على مر العصور تحتضن كل الأديان والرسالات السماوية.



وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمشاركة في أكبر ملتقى لتسامح الأديان، والذي سيقام بمدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تعريف الشباب المصري بالآثار التاريخية المصرية العريقة بما يعمق لديهم من قيم الولاء والانتماء لوطنهم، وقال انه سوف تقوم الوزارة بافتتاح ملاعب كره قدم وسوف تقوم بتنظيم رحلات إلى مدينة سانت كاترين كي يشاهده جمال وروحانية هذه المدينة.



كما أعرب وزير الآثار عن سعادته لانعقاد الملتقى في نسخته الخامسة، مؤكدا أن وزارة الآثار تعمل جاهدة على تطوير مدينة سانت كاترين هذه المدينة التاريخية الفريدة في آثارها وتاريخها الممتد على مدى السنوات من أجل استقبال ضيوف الملتقى وإخراج الملتقى بالصورة الملائمة لصورة مصر، وقال: "نحن بصدد مشاركة ٤٠ سفير من جميع دول العالم كي يقوموا بنقل الصوره للخارج عن أن مصر بلد الأمان كي يروي ان دير سانت كاترين يحتضن المسجد والكنيسة والشجرة العليقة وجبل المادة وقد قامت الوزارة بافتتاح مكتبه الدير التي تعد من ثاني اكبر المكتبات في العالم.



وأكدت وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج في كلمتها، أن مصر تبعث برسالة حب وسلام وطمأنينة لجميع الأديان في هذا الملتقى، مضيفا أن مصر ستظل دائما وأبدا بلد الأمن والأمان، تحتضن الجميع باختلاف دياناتهم وطوائفهم تحت سقفها.



وأكدت الوزيرة حضور ١٥ طفل من دولة الإمارات للمشاركة في المؤتمر وتقديم لوحة فنية عن السلام والتسامح.



الجدير بالذكر أنه قد أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، منذ عدة أيام عن افتتاح الاستراحة الشهيرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة "وادى الراحة" في سانت كاترين، ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا".