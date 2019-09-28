نموذج يحتذى به.. زعيم المعارضة التركية يتغزل في مصر على الهواء.. فيديو

قال رجل الدين التركي المقيم في أمريكا، فتح الله جولن، إن المسار الحالي الذي تتخذه مصر مسارا جيدا.



وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «أتابع من الخارج ما يحدث في مصر ولست في موقع يسمح لي بأن أتحدث عما يقع كمن يعاين الأحداث ويسجلها»، مؤكدا: «أعتقد أن مصر من الممكن أن تقدم نموذجا أفضل إذا حافظت على هذا الخط من الاعتدال والتوازن، وهي قادرة على ذلك لما تتمتع به من سمعة طيبة وشعب عريق يمتع بذكاء عال».



وأوضح: «كثير من الدول خاصة من القارة الإفريقية وبعض بلدان العالم الإسلامي ينظرون إلى مصر نظرة احترام وتقدير ويتخذون منها نموذج يحتذى به، لذا أظن أن القيادة المصرية قادرة على خلق طاقة جماعية تؤدي إلى تحقيق تساند بين هذه الدول إذا واصلت سيرها على هذا الدرب».



وأشار: «أعتقد بأن أردوغان ومن معه يستغلون السمعة التي ورثوها من تاريخ العثمانيين ليحدثوا بها تأثيرا في العالم الإسلامي».

