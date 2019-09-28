المنيا يلاقي الداخلية وديًا الاثنين المقبل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ضيفا على فريق الداخلية في مباراة ودية الأثنين القادم، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019 /2020 .





وقال الدكتور محمد عليان مدير الكرة في تصريحات "لصدى البلد " إن المباراة تقام عصر يوم الاثنين بملعب استاد الشرطة بالقاهرة، و تعد من المباريات القوية للفريق قبل بداية الموسم المقرر انطلاقه يوم 20 أكتوبر والتي يبدأها بمواجهة فريق سوهاح.





وأكد مدير الكرة على مواصلة الفريق تدريباته اليومية بمنتهى القوة تحت قيادة المدير الفني سمير كمونه، بالاضافة لسلسلة الوديات الأخيرة سواء خلال المعسكر او عقب العودة للمحافظة مما رفع مستوى اللاعبين بدنيا وفنيا بشكل كبير.



