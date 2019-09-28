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المواطن أجرم.. أحمد موسى ينفعل على المتحدث باسم وزارة الري بسبب لفظ

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:52 م
أحمد موسى ينفعل على
أحمد موسى ينفعل على المتحدث باسم وزارة الري
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هاني حسين
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن قرار منافع الري والنيل تم إصداره في عام 2018، والهدف منه الاستفادة من مقابل انتفاع الأراضي التي تكون ما بين أراضي المزارعين وأملاك الدولة حول المجاري المائية.

وأضاف محمد السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "لا توجد قيمة 120 جنيهاً للمتر في أراضي منافع النيل، ونحن نعمل على عدم تعدي أحد على أملاك الدولة.

وتابع محمد السباعي:" الهدف من القرار هو الحفاظ على أصول الدولة وتعظيم العائد منها وتراعي تلك القرارات حالة النشاط ونساعد من له رغبة في الترخيص على تقنين الأوضاع، ونحن نحافظ على المال العام وحق الدولة".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على المتحدث باسم وزارة الري بسبب قول الأخير بأن المواطن أجرم في بناء منازل على منافع النيل، قائلاً: "أرجوك اسحب الكلمة دي مينفعش تقول على أي مصري أنه أجرم".

وردّ المتحدث باسم وزارة الري: "أعتذر عن مصطلح أجرم ولكن قد يكون المواطن أخطأ بالبناء على منافع النيل والري، وتم تشكيل لجنة للنظر في قيم حق الانتفاع ودراسة وضع المنازل المقامة على منافع النيل".
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