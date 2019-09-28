متحدث أممي: غرق سفينة تقل 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا



أكد متحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة غرق سفينة تقل نحو 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا .



وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن قوات حرس السواحل الليبية عثرت على حطام السفينة قبالة مدينة مصراتة الواقعة على بعد نحو 187 كيلومترا شرق العاصمة الليبية .



على صعيد متصل، أعلن متحدث باسم منظمة Alarm Phone - المستقلة التي تقدم الدعم للمهاجرين العابرين للبحر المتوسط في الطريق لأوروبا - أنها تلقت إشارة استغاثة من سفينة اخرى تقل نحو 56 شخصا على وشك الموت غرقا .



وقال المتحدث إن أحد ركاب السفينة وجه رسالة الاستغاثة قائلا "إن السفينة غادرت ليبيا قبل أيام، وأن ركابها في خطر وعلى وشك الموت غرقا"، مشيرا إلى أنهم قضوا نحو 60 ساعة في البحر .