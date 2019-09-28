لحماية لأرواح المواطنين..إجراءات للسيطرة على السرعات المخالفة بطرق البحر الأحمر

أنشأت إدارة مرور البحر الأحمر، اليوم، عددا من المطبات الصناعية ورسومات توجيهية وإشارات مرورية على الأسفلت، على طريق المطار أمام عمارات "مبارك 5" جنوب مدينة الغردقة، حماية لأرواح المواطنين.



شهدت ميادين مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت انتشارا لمرور البحر الأحمر، وتواجد الخدمات الأمنية في الشوارع الرئيسية والميادين خاصة ميدان الدهار أقدم وأهم ميادن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.



كما شهدت شوارع المدينةة سيولة مرورية بجميع الأنحاء، وانتشار رجال المرور لتنظيم حركة مرور السيارات في الشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى حملات الرادارات على الطرق الخارجية والطرق الداخلية للالتزام بالسرعات المقررة.



الجدير بالذكر أن إدارة مرور البحر الأحمر؛ تشهد تطويرات كبيرة خلال الفترة الحالية، في جميع الاتجاهات وجميع إدارات المرور على مستوى المحافظة؛ طبقًا، لتعليمات اللواء أشرف حشيش، مدير الأمن.

