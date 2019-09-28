Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لحماية لأرواح المواطنين..إجراءات للسيطرة على السرعات المخالفة بطرق البحر الأحمر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:36 م
جراءات للسيطرة على
جراءات للسيطرة على السرعات المخالفة بطرق البحر الأحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله
أنشأت إدارة مرور البحر الأحمر، اليوم، عددا من المطبات الصناعية ورسومات توجيهية وإشارات مرورية على الأسفلت، على طريق المطار أمام عمارات "مبارك 5" جنوب مدينة الغردقة، حماية لأرواح المواطنين. 

شهدت ميادين مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت انتشارا لمرور البحر الأحمر، وتواجد الخدمات الأمنية في الشوارع الرئيسية والميادين خاصة ميدان الدهار أقدم وأهم ميادن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

كما شهدت شوارع المدينةة سيولة مرورية بجميع الأنحاء، وانتشار رجال المرور لتنظيم حركة مرور السيارات في الشوارع الرئيسية،  بالإضافة إلى حملات الرادارات على الطرق الخارجية والطرق الداخلية للالتزام بالسرعات المقررة.

الجدير بالذكر أن إدارة مرور البحر الأحمر؛ تشهد تطويرات كبيرة خلال الفترة الحالية، في جميع الاتجاهات وجميع إدارات المرور على مستوى المحافظة؛ طبقًا، لتعليمات اللواء أشرف حشيش، مدير الأمن.
لحماية لأرواح المواطنين..إجراءات للسيطرة على السرعات المخالفة بطرق البحر الأحمر
لحماية لأرواح المواطنين..إجراءات للسيطرة على السرعات المخالفة بطرق البحر الأحمر
لحماية لأرواح المواطنين..إجراءات للسيطرة على السرعات المخالفة بطرق البحر الأحمر
لحماية لأرواح المواطنين..إجراءات للسيطرة على السرعات المخالفة بطرق البحر الأحمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيب مطبات "عين قط" كبديل للمطبات العشوائية للحد من الحوادث بأسيوط

ترشيحاتنا

الأهلي يوقع عقوبة مالية جديدة ضد صالح جمعه .. اعرف السبب

تهز البلد.. إخواني يحرض على تنفيذ عمليات إرهابية.. ورد ناري من أحمد موسى

اخبار النادي الأهلي اليوم .. الأحمر يتأهل لدور المجموعات.. وأزمة جديدة لـ صالح جمعة

العناية الإلهية تنقذ ناشئ بيراميدز ونجل نجم الزمالك السابق من حادث مروع

تعليق قوي من حسين الشحات بعد تأهل الأهلي لدور المجموعات.. فيديو

زعيم المعارضة التركية: أتمنى زيارة مصر لكن هذا الأمر يمنعني.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور

وشه حلو .. شاهد قميص الأهلي الجديد في مباراة كانو سبورت

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد