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أخبار العالم

وزير الخارجية الإماراتي: نؤكد سيادتنا على الجزر الثلاث المحتلة من إيران

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:01 م
وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد
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أحمد محرم
اتهم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إيران بمواصلة انتهاك القانون الدولي وتسليح الجماعات الإرهابية.

وقال "بن زايد"، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاتفاق النووي الإيراني لم يتطرق إلى التدخلات الإيرانية في المنطقة وتطويرها صواريخ بالستية ودعمها جماعات إرهابية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "نؤكد سيادتنا على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من إيران".

وتابع "بن زايد" أن الاعتداءات على السعودية وآخرها على منشآت أرامكو لا تمس بأمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي.

وأكد "بن زايد" أن الجماعات الإرهابية طورت إمكانياتها من دول مارقة هدفها زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكر وزير الخارجية الإماراتي إن بلاده ستواصل جهودها لتحقيق السلام في اليمن رغم الانتهاكات الحوثية.

ودعا "بن زايد" إلى محاربة التطرف ونشر قيم التسامح، مؤكدًا أن المسار السياسي هو السبيل لحل الأزمات في المنطقة.
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