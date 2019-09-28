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برلمان

برلماني: مصر غيرت موقف العالم نحو الجماعات الإرهابية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:59 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
علق النائب محمد الغول، عضو لجنة حوق الإنسان، بمجلس النواب، على قرار اعتماد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قرارًا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وقال الغول، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القرار يؤكد وجود تحركات مكثفة ضد الإرهاب على الصعيد الدولي، بعد المطالبات التي قامت بها مصر، خلال الفترة الماضية، لاسيما وأن هناك كثير من الضحايا، وقعوا نتيجة وجود جماعات إرهابية وانتشارها على الساحة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان، أن مصر كان لها دور كبير في تغيير وجهة العالم نحو الجماعات الداعمة للإرهاب، وأخذ خطوات جادة، لاتخاذ موقفًا أكثر جدية من تلك الجماعات.

واعتمد قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف للمرة الثانية بتوافق الآراء قرارًا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره علي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وصرح السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن الدبلوماسية المصرية نجحت للمرة الثانية في توحيد صوت المجتمع الدولي لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من كافة جوانبها، مضيفًا أن القرار الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع المكسيك، يطلب من المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات للدول لمساعدتها على التعامل مع هذه الأثار. وأوضح مندوب مصر الدائم أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، ويشدد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الضحايا وكذا تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم.

وأكد يوسف أن اعتماد القرار المصري يأتي في إطار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الإرهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان، مضيفًا أنه يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، ويؤكد على مسئولية الدولة الأصيلة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم الذي تقدمه الدول إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية بما في ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التي تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير.
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