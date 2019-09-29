أولياء أمور مدرسة الطليعة بكرداسة: أولادنا يجلسون على الأرض

ناشد أهالى منطقة كرداسة بالهرم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التعليم حل مشكلة تكدس التلاميذ بالفصول، خاصة في مدرسة «الطليعة» الواقعة في أبورواش.



وقال محمد محمود فى رسالته: "يوجد ما يقرب من ١٣٠ تلميذا في الفصل الواحد، غالبيتهم يجلسون على الأرض لعدم وجود أماكن أو مقاعد، والبعض يأتى بحصيرة من بيته ليجلس عليها".



وأضاف: "طالبنا مدير المدرسة بحل، فأجابنا أنه لا يملك من الأمر شيئا، وأن الوزارة اضطرته أن يأخذ فصل زيادة للعام الأول الابتدائي، ما جعله يضغط فصول الصف الثالث الابتدائى على حساب التلاميذ".



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