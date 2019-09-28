لازم يكونوا عبرة.. حقوقى يكشف عقوبة المتهمين بتعذيب الطفلة جنة وشقيقتها

قال المحامى رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، لا يوجد نص لتعذيب الاطفال بشكل عام ،لكن هناك معاقبة للمعاملة القاسية والمهينة التى يكون الغرض منها العبث بأجساد الأطفال.



وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد تصب العقوبة الحالية تعاقب بالأشغال الشاقة اذا كان من جهة صاحب الولاية الذى يقوم برعاية الصغير سواء من الأهل أو مدرب أو شخص من المكان الذى يوجد به الطفل.



وأشار أن حالة الطفلة المتوفاة جنة وأختها المصابة أمانى ينطبق عليها مواد القانون رقم 230 و231و 232 و282 و116 مكرر من قانون الطفل لأن الطفلتين تعرضتا للتعذيب والكى بالنار وتقييد حركتهما.



وطالب بتحقيق قضائى سريع ونشر التحقيق للرأى العام ،مع سرعة الفصل القضائي ليكون الجناة عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم فعل ذلك ولترقد جنة بأمان فى مرقدها.



وكانت الطفلة "جنة م س "قد لفظت أنفاسها بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة نتيجة تعذيب جدتها ، وقد أكد والد الطفلة جنة انه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى و جنة بعد انفصاله عن والدتهما حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه مما ادى الى انفصاله عن زوجته وهو الامر الذى ادى الى استحالة الحياه بينهما.



فيما قالت أمانى شقيقة الطفلة جنة ان جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب الجدة لشقيقتها جنة.

