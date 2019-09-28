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توك شو

في تسريب صوتي.. اردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. فيديو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:15 م
أردوغان ونجله
أردوغان ونجله
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محمد القاضي
أذعت فضائية "إكسترا نيوز"، تسجيلا مسربا بين الرئيس التركي أردوغان ونجله بلال أردوغان.

ويسأل "بلال"، والده خلال المكالمة قائلا: «أي أننا يمكننا إعطاء 25 مليون دولار لجاليك "رجل أعمال"، والمتبقي سنشتري به شقة من شهريزار»، ليرد "أردوغان"، قائلا: «افعلوا ما ترونه».

ليعود ويسأل: «نصفرها بأكملها يا أبي؟ أم تبقي معك القليل من النقود»، ليرد "أردوغان"، قائلا: «لا لا يجب أن يبقى شيء يا بني، ليتكم فعلتم شيئا مع محمد، ليتكم أرسلتم إليه إياها، يا الله ليتكم أعطيتم الأموال كلها له وأنجزتم».

ليرد "بلال"، على "أردوغان"، قائلا: «أعطيناه إياها يا أبي، أعطيناه 20 مليون دولار، كيف لي أن أعرف؟ لم نتمكن من إعطائه سوى هذا القدر».

وعقب الإعلامي "يوسف الحسيني"، علي التسريب الصوتي، قائلا: «دا واحد من أخطر التسريبات فيما يتعلق بفساد رجب طيب أردوغان».
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