في تسريب صوتي.. اردوغان ونجله يشتريان شقة بـ 25 مليون دولار.. فيديو

أذعت فضائية "إكسترا نيوز"، تسجيلا مسربا بين الرئيس التركي أردوغان ونجله بلال أردوغان.



ويسأل "بلال"، والده خلال المكالمة قائلا: «أي أننا يمكننا إعطاء 25 مليون دولار لجاليك "رجل أعمال"، والمتبقي سنشتري به شقة من شهريزار»، ليرد "أردوغان"، قائلا: «افعلوا ما ترونه».



ليعود ويسأل: «نصفرها بأكملها يا أبي؟ أم تبقي معك القليل من النقود»، ليرد "أردوغان"، قائلا: «لا لا يجب أن يبقى شيء يا بني، ليتكم فعلتم شيئا مع محمد، ليتكم أرسلتم إليه إياها، يا الله ليتكم أعطيتم الأموال كلها له وأنجزتم».



ليرد "بلال"، على "أردوغان"، قائلا: «أعطيناه إياها يا أبي، أعطيناه 20 مليون دولار، كيف لي أن أعرف؟ لم نتمكن من إعطائه سوى هذا القدر».



وعقب الإعلامي "يوسف الحسيني"، علي التسريب الصوتي، قائلا: «دا واحد من أخطر التسريبات فيما يتعلق بفساد رجب طيب أردوغان».

