الفريق شكله يفرح.. ندى بسيوني تتغنى بفوز الأهلي على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

أعربت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن سعادتها بفوز النادي الأهلي على كانو سبورت، في مباراة إياب دور الـ32، وصعوده لدور الـ16.



وكتبت ندى بسيوني، في تغريدتها على تويتر، قائلة: «مبرووك الصعود لدور المجموعات .. فايلر يسير بخطى ثابتة والفريق شكله يفرح حتى الان نجح في جميع الاختبارات بامتياز».



والتقي النادي الأهلي في مباراة اليوم مع كانو سبورت في إياب دور الـ32، وذلك بعد فوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب، ليعزز موقفه بالصعود إلى دور الـ16، بعدما أحرز رباعية نظيفة في شباك الفريق الغيني.



أحرز أهداف الأهلي، إليو ديانج في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأحمر على كانو سبورت بهدف نظيف، ثم تبعها بثلاثية في الشوط الثاني، أحرزها جونيور أجاي، وحسين الشحات، وصلاح محسن.